Эксперт Скрипник: откапывание машины из сугроба сжигает до 500 калорий в час

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Расчистка двора и машины от снега поможет сбросить несколько сотен калорий за один час. Об этом Москве 24 рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.

Он подчеркнул, что период зимних снегопадов – это отличная возможность потренироваться.

"Например, во время обычной прогулки по снегу активно работают бедра, икры, ягодицы, мышцы кора, так как телу приходится стабилизировать равновесие на рыхлом покрытии", – пояснил эксперт.

Таким образом, человек весом 70 килограммов может потратить за час хождения по нерасчищенной поверхности от 300 до 600 калорий. Количество зависит от темпа прогулки и глубины снега, пояснил Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон У тех, кому после снегопада приходится чистить лопатой двор, активнее всего тренируются плечи, руки, пресс, а также косые мышцы (когда приходится откидывать снег в сторону). Также неплохую нагрузку получают ноги и спина. Выходит отличная силовая тренировка вместе с кардионагрузкой. За час такой работы можно потратить от 400 до 600 калорий.

Чуть меньше, примерно 300–500 калорий, получится израсходовать при откапывании автомобиля после снегопада. При этом ноги, спина и руки будут работать больше всего. Если же есть необходимость лишь в том, чтобы обмести машину щеткой, то нагрузку почувствуют в основном только мышцы рук, а расход калорий в час составит примерно 150–200, подчеркнул эксперт.

"По энергозатратам это близко к лепке небольшого снеговика. Однако надо учитывать, что такое творческое времяпрепровождение еще и значительно улучшает настроение: повышается уровень эндорфинов и дофамина", – подчеркнул Скрипник.

Эксперт также отметил, что при активной физической нагрузке именно на морозе может дополнительно сжигаться до 100–200 калорий в час. Это связано с повышением базового метаболизма и расходом энергии на усиленную терморегуляцию.

"К тому же в холодную погоду многие стараются надеть более теплую одежду, а она обычно весит больше, сковывает движения, и телу приходится делать дополнительные усилия, чтобы преодолеть нагрузку", – добавил физиолог.

