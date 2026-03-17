17 марта, 11:17

Общество

Турниры и марафоны для школьников появились в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Турниры и марафоны для школьников появились в "Московской электронной школе" (МЭШ). Они доступны во вкладке "Задания" сервиса "Подарки", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Ученикам доступны индивидуальные задания и командные. В марафонах нужно решить серию задач за ограниченное время, а в турнирах школьники объединяются в лиги и соревнуются.

Уточняется, что лиги формируются на основе реальной успеваемости участников. Победителей определяют по количеству баллов. При равных результатах учитывается число попыток и время, затраченное на выполнение заданий.

За выполненные задания начисляются виртуальные звезды. Их можно будет обменять на подарки в магазине сервиса. Кроме того, ими разрешено делиться с друзьями. Вся история наград и достижений хранится во вкладке "Профиль".

Цифровые подарки для столичных школьников в МЭШ появились в ноябре 2025 года. С момента запуска сервиса ребята отправили друг другу более миллиона виртуальных наград.

Ранее в МЭШ внедрили ИИ-репетитор для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Ученики 10–11-х классов смогут перейти на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике. Также на платформе доступен интерактивный тренажер по каждому заданию ЕГЭ по математике и информатике.

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

