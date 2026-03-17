Турниры и марафоны для школьников появились в МЭШ

Турниры и марафоны для школьников появились в "Московской электронной школе" (МЭШ). Они доступны во вкладке "Задания" сервиса "Подарки", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Ученикам доступны индивидуальные задания и командные. В марафонах нужно решить серию задач за ограниченное время, а в турнирах школьники объединяются в лиги и соревнуются.

Уточняется, что лиги формируются на основе реальной успеваемости участников. Победителей определяют по количеству баллов. При равных результатах учитывается число попыток и время, затраченное на выполнение заданий.

За выполненные задания начисляются виртуальные звезды. Их можно будет обменять на подарки в магазине сервиса. Кроме того, ими разрешено делиться с друзьями. Вся история наград и достижений хранится во вкладке "Профиль".

Цифровые подарки для столичных школьников в МЭШ появились в ноябре 2025 года. С момента запуска сервиса ребята отправили друг другу более миллиона виртуальных наград.

Ранее в МЭШ внедрили ИИ-репетитор для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Ученики 10–11-х классов смогут перейти на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике. Также на платформе доступен интерактивный тренажер по каждому заданию ЕГЭ по математике и информатике.