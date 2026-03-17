Светофоры установили и модернизировали по 26 адресам в Москве с начала 2026 года

В Москве ЦОДД с начала 2026 года установил и модернизировал светофоры по 26 адресам. Об этом сообщил столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Для этих работ проводится тщательный анализ дорожной обстановки. В частности, специалисты устанавливают новые светофоры на переходах через многополосные дороги, вблизи школ и больниц, а также в местах ДТП или точках высокого пешеходного трафика.

Например, на Бибиревской улице у дома 7, корпуса 2, и дома 9 обустроили два пешеходных перехода.

Кроме того, по просьбам жителей модернизируются действующие светофоры. К ним добавляют кнопки для пешеходов и дополнительные секции. На перекрестке в районе Преображенской площади секцию для поворота направо оснастили красным круговым контуром.

Также корректировку проходят и настройки светофоров. С начала года такие изменения провели более 300 раз, при этом до 90% настроек выполняют удаленно из ситуационного центра ЦОДД. Это позволяет оперативно реагировать на изменения трафика.

"Продолжаем повышать комфорт и безопасность для всех участников движения, как поручил Сергей Собянин в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве 4 апреля заработают около 2,5 километра новых выделенных полос. Например, они появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего, а также на 0,3 километра на улицах Стромынке и Преображенской в районе пересечения с рекой Яузой.