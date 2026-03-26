Новости

Новости

26 марта, 07:33

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 37 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 3 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены на подлете к Москве в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАХ.

К нейтрализации дронов были привлечены силы противовоздушной обороны (ПВО). На месте падения фрагментов уже находятся экстренные службы.

Налеты вражеских БПЛА продолжаются со среды, 25 марта. К настоящему моменту число ликвидированных летательных аппаратов достигло 37.

Обломки одного из них упали в районе села Кленово, спровоцировав пожар. В результате пострадал один человек, ему предоставили необходимую помощь.

В связи с очередной атакой столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево вводили ограничения на выпуск и отправку самолетов. В настоящее время первый аэровокзал перешел на обычный режим работы, тогда как два последних продолжают обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

