Собянин сообщил о девятом вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Ликвидирован еще один вражеский БПЛА, который днем в среду, 25 марта, летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов дронов задействованы специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву началась ночью 25 марта и возобновилась примерно в 12:30. В дневное время над столицей ликвидировали 9 БПЛА. Для отражения атак задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО).

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

