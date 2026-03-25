В комплекс электродепо "Троицкое" войдет 11 зданий и сооружений

Электродепо "Троицкое", предназначенное для обслуживания поездов одноименной линии метро, будет состоять из 11 зданий и сооружений. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Самым крупным объектом, по его словам, станет производственно-административный блок, включающий административно-бытовой корпус, отстойно-ремонтный цех, мотодепо и участки для мойки составов и обточки колес.

"Общая площадь застройки превысит 112 тысяч квадратных метров. Завершить создание электродепо планируется в 2029 году", – уточнил вице-мэр.

Расположение сооружений позволит эффективно использовать территорию, повысить комфорт сотрудников и сократить время на перемещение между корпусами.

"Строительная площадка будущего электродепо размещается между Калужским и Новомихайловским шоссе на границе Троицкого и Новомосковского административных округов", – добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

В одну смену там смогут одновременно работать до 540 человек. Причем в рамках возведения для них обустроят комфортные условия труда и отдыха, добавил он.

Электродепо "Троицкое" будет заниматься отстоем, обслуживанием и ремонтом поездов Троицкой линии, которая станет одной из самых длинных в московском метро и самой протяженной за МКАД. На данный момент завершен первый этап строительства ветки, включающий 11 станций. Второй этап состоит из строительства участка от станции "Новомосковская" до "Троицка".

После завершения всех работ на линии будет 17 станций, а ее протяженность превысит 43 километра. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до Троицка, улучшив транспортную доступность в юго-западных и южных районах столицы.

За прошедшие 15 лет в столице было построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо в метро и МЦК, включая вагоноремонтный завод "Братеево", указывал ранее Сергей Собянин. Например, в 2025 году были введены в эксплуатацию электродепо "Южное" и "Столбово". При этом к 2032 году в мегаполисе появится еще 34 станции и 3 новых электродепо, заверял градоначальник.