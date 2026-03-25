Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в MAX.

По его словам, для работы на месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву началась в ночь на 25 марта. Затем она возобновилась днем, когда число сбитых дронов на подлете к городу составило 10.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Шереметьево, Внуковои Домодедово начали обслуживать рейсы на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.