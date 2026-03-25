Собянин сообщил об отражении атаки уже восьми БПЛА на подлете к Москве

Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака вражеских дронов на столичный регион началась в ночь на среду, 25 марта. Собянин сообщил о первом сбитом объекте примерно в 02:00.

Затем атака возобновилась примерно в 12:30. Общее число ликвидированных днем среды беспилотников достигло восьми.

На этом фоне аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации пояснили, что это связано с ограничениями использования воздушного пространства и необходимо для безопасности.

