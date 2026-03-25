Собянин сообщил об уничтожении уже трех БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Днем 25 марта силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, направлявшийся к столице. Таким образом, над городом сбили уже три дрона.

На фоне атаки столичный аэропорт Шереметьево временно закрыл воздушное пространство. На данный момент авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие же меры для обеспечения безопасности полетов действуют и во Внуково.

