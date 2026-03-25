Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о перехвате вражеского беспилотника, направляющегося в сторону Москвы. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Отразить атаку удалось с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО), уточнил градоначальник. К месту падения осколков дрона уже направляются сотрудники экстренных служб.

На этом фоне столичный аэропорт Шереметьево принял решение о закрытии воздушного пространства. В настоящее время авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры, призванные обеспечить безопасность полетов, действуют и во Внуково.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать столичный регион ночью 25 марта. Был нейтрализован один летательный аппарат.