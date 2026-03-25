02:05Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник, летевший на Москву в ночь на среду, 25 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Мэр уточнил, что на месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб.
На фоне попытки атаки в столичном аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Авиагавань обеспечивает эти процессы по согласованию с соответствующими органами.