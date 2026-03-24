Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт обеспечивает прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров призвали быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Также возможны корректировки в расписании полетов.

Ранее самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс в Баку, вернулся в Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Посадка была совершена штатно, оба двигателя работали исправно. Воздушное судно само зарулило на место стоянки.

Рейс было решено выполнить на другом самолете, так как борт следовало дополнительно осмотреть. На время ожидания полета пассажирам предоставят обслуживание.

