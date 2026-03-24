24 марта, 23:31

ПВО уничтожила 139 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 24 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по Москве. По данным военного ведомства, БПЛА уничтожили в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Крыму и Московском регионе.

Ранее ВСУ нанесли два удара по предприятию АПК "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области. В результате 13 человек пострадали. Противник ударил по предприятию с помощью FPV-дрона.

Российская сторона фиксирует беспрецедентное количество атак беспилотников ВСУ по регионам РФ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, террористические атаки Украины не ослабевают, а только увеличиваются.

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

