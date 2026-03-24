ПВО уничтожила 139 украинских беспилотников над регионами РФ

Подразделения ПВО уничтожили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 24 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по Москве. По данным военного ведомства, БПЛА уничтожили в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Крыму и Московском регионе.

Ранее ВСУ нанесли два удара по предприятию АПК "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области. В результате 13 человек пострадали. Противник ударил по предприятию с помощью FPV-дрона.

Российская сторона фиксирует беспрецедентное количество атак беспилотников ВСУ по регионам РФ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, террористические атаки Украины не ослабевают, а только увеличиваются.