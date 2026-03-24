24 марта, 08:28

Посол РФ Келин заявил, что причастных к удару по Брянску ждут "печальные последствия"

Всех причастных к недавнему удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, в том числе британских специалистов, ждут "самые печальные последствия". Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Он подчеркнул, что без британцев эта атака была невозможна, так как украинские военные применяли ракеты Storm Shadow. По его мнению, Великобритания решила показать силу своих систем на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

"Для Великобритании с ее великодержавными амбициями принципиально важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг, способного самостоятельно влиять на ситуацию", – отметил посол.

Келин также заметил, что ВСУ ударили по Брянску именно в момент активизации политико-дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта. Это в очередной раз показывает, что Киев пытается сорвать мирный процесс. И эту тактику кураторы киевского режима используют каждый раз, когда опасаются, что диалог о решении ситуации может наладиться.

Брянск подвергся ракетному обстрелу вечером 10 марта. Всего украинские военные выпустили по городу 7 ракет Storm Shadow. В результате ударов погибли 8 человек, еще 47 были ранены.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, нападение было спланировано и осуществлено при координации разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также с участием представителей высшего руководства страны.

