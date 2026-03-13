Число погибших в результате ракетного удара по Брянску выросло до 8 человек. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"По последним данным, уже окончательным данным, погибли 8 человек, 47 были ранены", – сказал глава региона в ходе первого заседания Общественной палаты области седьмого созыва.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.

Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.