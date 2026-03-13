13 марта, 16:54

Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по Брянску

МИД России вызвал послов Великобритании и Франции в Москве Найджела Кейси и Николя де Ривьера для выражения протеста в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, сообщила пресс-служба дипведомства.

При атаке использовались крылатые ракеты, произведенные совместным французско-британским концерном MBDA, уточнили в министерстве. В связи с этим российская сторона подчеркнула прямую причастность Лондона и Парижа к этому теракту.

"Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве", – указали в МИД.

Если Париж и Лондон продолжат поддерживать военные преступления киевского режима, Москва будет считать их ответственными за разрушительные последствия конфликта и усиление напряженности, добавили дипломаты.

При этом обстрел Брянска расценивается как преднамеренная провокация, направленная на подрыв усилий по мирному урегулированию ситуации.

"Британской и французской сторонам адресован призыв отказаться от бесчеловечных действий в их стремлении повысить свой политический профиль и вернуть спонсируемый ими "украинский проект" в фокус международной повестки дня на фоне нынешнего обострения на Ближнем и Среднем Востоке", – добавили дипломаты.

Помимо этого, Москва потребовала от Лондона и Парижа предоставить ясную и публичную реакцию с решительным и однозначным осуждением диверсии ВСУ. В противном случае Россия воспримет молчание как солидарность с террористическими методами, что, как напомнили в МИД, является неприемлемым для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН.

Брянск подвергся ракетному обстрелу вечером 10 марта. Всего Украина выпустила по городу 7 ракет Storm Shadow.

В результате атаки погибли 7 человек, еще 42 были ранены. В связи с трагедией 11 марта в регионе был объявлен день траура.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. По версии следствия, нападение было спланировано и осуществлено при координации разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также с участием представителей высшего руководства страны.

Девятерых пострадавших после ракетного удара в Брянске доставили на лечение в Москву

