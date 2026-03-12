Форма поиска по сайту

12 марта, 10:39

Происшествия

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ в Брянске

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянске. Он находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Всего на лечении в больницах Брянска и Москвы остаются 29 человек. Кузнецов напомнил, что среди них есть один ребенок. Медики оценивают его состояние как легкой средней тяжести, в настоящий момент он чувствует себя лучше и проходит лечение в Брянске.

Еще 7 пострадавших остаются в стабильно тяжелом состоянии. Остальные раненые – в состоянии средней или легкой степени тяжести. В связи с улучшениями 2 пациентов уже выписали из стационаров, добавил Кузнецов.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.

В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

