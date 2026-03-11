Риелтор Свиридов назвал отказ сдачи жилья семьям с детьми дискриминирующим фактором

Главред RT Маргарита Симоньян предложила ввести штрафы для собственников жилья, которые отказывают в аренде квартир семьям с младенцами. Возможно ли это на практике, разбиралась Москва 24.

Выборочная аренда

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с инициативой ввести в России денежную или иную ответственность для владельцев недвижимости, отказывающих в аренде семьям с младенцами.

В своем телеграм-канале она выразила недоумение в связи с тем, что по этой причине риелторы избегают взаимодействия с такими клиентами.





Маргарита Симоньян главред телеканала RT Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага.

После публикации поста комментаторы разбились на два лагеря: одни поддержали предложение, другие высказались против.

"Действительно. Малыши обои рвать не будут, курить и пить тоже, дебоширить. Иногда поплачут, но это же не громкая музыка хеви-метал среди ночи. Что с людьми?" – написали пользователи.

Их оппоненты приводили в качестве аргументов свои доводы. В частности, рассуждали о порче имущества и колоссальных затратах на его восстановление, а также о проблемах с документами. По мнению некоторых, если зарегистрировать несовершеннолетних в своей квартире, то аннулировать это решение до 18-летия ребенка невозможно.

При этом ранее стало известно, что в марте 2026 года ставки аренды жилья в России вырастут на 2–4% на фоне весеннего оживления спроса и недоступности покупки квартир в связи с высокой ключевой ставкой. Кроме того, в 2025–2026 годах из-за сокращения ввода недвижимости до 40 миллионов квадратных метров рынок испытывает дефицит современных квартир, что позволяет собственникам не снижать стоимость сдачи.

Причина – в регистрации?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риелтор Олег Свиридов в разговоре с Москвой 24 также подтвердил, что основная причина нежелания сдавать жилье семьям с младенцами заключается в возможности быстрой порчи квартиры.

"Иногда из-за этого арендодатели берут страховой депозит выше обычного, чтобы обезопасить себя на случай повреждений. Но все зависит от количества детей, их возраста и состояния самого жилья", – отметил эксперт.

Он добавил, что, если в квартире и до этого пребывали дети, а новые арендаторы тоже заезжают с несовершеннолетними, вопросов обычно не возникает. В таком случае собственник понимает, чего ожидать.





Олег Свиридов риелтор В моей практике бывало даже наоборот – наличие детей становилось преимуществом. Например, семья специально подбирала квартиру рядом с детскими садами, школами, поликлиниками, потому что им была важна близость этих объектов. Такие жильцы, как правило, заинтересованы в долгосрочной аренде и не собираются часто переезжать.

Эксперт также отметил, что иногда ограничением на сдачу недвижимости действительно становится условие регистрации ребенка, чего боятся некоторые собственники.

"Но я не так давно сам проходил такую процедуру и могу сказать, что это ерунда. Удалось сделать все без проблем, и ребенок в итоге получил место в детском саду. А когда его нужно было выписать, собственник просто обратился в МФЦ и написал заявление", – указал Свиридов.

Эксперт уверен, что отказ от сдачи жилья семьям с детьми – это абсолютно дискриминирующий фактор, который не должен присутствовать на рынке.

В свою очередь, юрист по жилищным делам Илья Перунов напомнил в разговоре с Москвой 24, что регистрация бывает постоянная (по месту жительства) и временная (на определенный срок).



Илья Перунов юрист по жилищным делам Если речь о последней, то, как правило, никаких проблем со сдачей квартир нет, все автоматически прекращается по окончании срока регистрации.

Основные сложности возникают именно с постоянной регистрацией, которую при несогласии зарегистрированных лиц можно прекратить только через суд. Обычно она нужна тем родителям, которым некуда прописывать ребенка. В таких случаях суд способен дать дополнительный срок, то есть фактически продлить время выселения из квартиры.

Что касается вопроса, можно ли штрафовать тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, то эксперт отметил: в России действует право частной собственности. У владельца жилья есть законная возможность владения, пользования и распоряжения имуществом (209 ГК РФ), чем и является сдача недвижимости, добавил Перунов.

"С одной стороны, можно понять желание защитить семьи с детьми, которые не должны становиться жертвами обстоятельств. С другой – представляется сомнительным наличие оснований для введения таких ограничений собственникам – обязанности сдавать квартиру определенным категориям. Даже если предлагается дать семьям с детьми приоритет при аренде, это тоже можно рассматривать как форму принуждения", – объяснил юрист.

Если же такое предложение было бы одобрено и в России ввели бы соответствующие штрафы, рынок аренды квартир мог бы сильно пострадать из-за отказа многих сдавать жилье, заключил Перунов.