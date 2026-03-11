Форма поиска по сайту

11 марта, 16:44

Общество
Главная / Истории /

Риелтор Свиридов назвал отказ сдачи жилья семьям с детьми дискриминирующим фактором

Квартирный вопрос всех испортил? Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами

Главред RT Маргарита Симоньян предложила ввести штрафы для собственников жилья, которые отказывают в аренде квартир семьям с младенцами. Возможно ли это на практике, разбиралась Москва 24.

Выборочная аренда

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с инициативой ввести в России денежную или иную ответственность для владельцев недвижимости, отказывающих в аренде семьям с младенцами.

В своем телеграм-канале она выразила недоумение в связи с тем, что по этой причине риелторы избегают взаимодействия с такими клиентами.

Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага.
Маргарита Симоньян
главред телеканала RT

После публикации поста комментаторы разбились на два лагеря: одни поддержали предложение, другие высказались против.

"Действительно. Малыши обои рвать не будут, курить и пить тоже, дебоширить. Иногда поплачут, но это же не громкая музыка хеви-метал среди ночи. Что с людьми?" – написали пользователи.

Их оппоненты приводили в качестве аргументов свои доводы. В частности, рассуждали о порче имущества и колоссальных затратах на его восстановление, а также о проблемах с документами. По мнению некоторых, если зарегистрировать несовершеннолетних в своей квартире, то аннулировать это решение до 18-летия ребенка невозможно.

При этом ранее стало известно, что в марте 2026 года ставки аренды жилья в России вырастут на 2–4% на фоне весеннего оживления спроса и недоступности покупки квартир в связи с высокой ключевой ставкой. Кроме того, в 2025–2026 годах из-за сокращения ввода недвижимости до 40 миллионов квадратных метров рынок испытывает дефицит современных квартир, что позволяет собственникам не снижать стоимость сдачи.

Причина – в регистрации?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риелтор Олег Свиридов в разговоре с Москвой 24 также подтвердил, что основная причина нежелания сдавать жилье семьям с младенцами заключается в возможности быстрой порчи квартиры. 

"Иногда из-за этого арендодатели берут страховой депозит выше обычного, чтобы обезопасить себя на случай повреждений. Но все зависит от количества детей, их возраста и состояния самого жилья", – отметил эксперт. 

Он добавил, что, если в квартире и до этого пребывали дети, а новые арендаторы тоже заезжают с несовершеннолетними, вопросов обычно не возникает. В таком случае собственник понимает, чего ожидать. 

В моей практике бывало даже наоборот – наличие детей становилось преимуществом. Например, семья специально подбирала квартиру рядом с детскими садами, школами, поликлиниками, потому что им была важна близость этих объектов. Такие жильцы, как правило, заинтересованы в долгосрочной аренде и не собираются часто переезжать.
Олег Свиридов
риелтор

Эксперт также отметил, что иногда ограничением на сдачу недвижимости действительно становится условие регистрации ребенка, чего боятся некоторые собственники.

"Но я не так давно сам проходил такую процедуру и могу сказать, что это ерунда. Удалось сделать все без проблем, и ребенок в итоге получил место в детском саду. А когда его нужно было выписать, собственник просто обратился в МФЦ и написал заявление", – указал Свиридов.

Эксперт уверен, что отказ от сдачи жилья семьям с детьми – это абсолютно дискриминирующий фактор, который не должен присутствовать на рынке. 

В свою очередь, юрист по жилищным делам Илья Перунов напомнил в разговоре с Москвой 24, что регистрация бывает постоянная (по месту жительства) и временная (на определенный срок).

Если речь о последней, то, как правило, никаких проблем со сдачей квартир нет, все автоматически прекращается по окончании срока регистрации.
Илья Перунов
юрист по жилищным делам

Основные сложности возникают именно с постоянной регистрацией, которую при несогласии зарегистрированных лиц можно прекратить только через суд. Обычно она нужна тем родителям, которым некуда прописывать ребенка. В таких случаях суд способен дать дополнительный срок, то есть фактически продлить время выселения из квартиры.

Что касается вопроса, можно ли штрафовать тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, то эксперт отметил: в России действует право частной собственности. У владельца жилья есть законная возможность владения, пользования и распоряжения имуществом (209 ГК РФ), чем и является сдача недвижимости, добавил Перунов.

"С одной стороны, можно понять желание защитить семьи с детьми, которые не должны становиться жертвами обстоятельств. С другой – представляется сомнительным наличие оснований для введения таких ограничений собственникам – обязанности сдавать квартиру определенным категориям. Даже если предлагается дать семьям с детьми приоритет при аренде, это тоже можно рассматривать как форму принуждения", – объяснил юрист.

Если же такое предложение было бы одобрено и в России ввели бы соответствующие штрафы, рынок аренды квартир мог бы сильно пострадать из-за отказа многих сдавать жилье, заключил Перунов.

Старкина Маргарита

обществонедвижимостьистории

