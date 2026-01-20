Эксперт Свиридов раскритиковал идею зафиксировать размер депозита при аренде жилья

В России нужно ограничить размер депозита при аренде квартиры, заявили эксперты. Насколько реальна такая идея и что в целом поможет провести сделку безопасно для обеих сторон – в материале Москвы 24.

Защита имущества

В России предложили ввести закон, ограничивающий сумму залога при съеме квартиры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Наталью Непеину.



Наталья Непеина юрист Залог в размере одного-трех ежемесячных платежей на рынке аренды распространен и в целом оправдан: он служит финансовой гарантией на случай порчи имущества или задолженности по оплате. Однако депозиты, превышающие четыре-пять месячных платежей, становятся для арендаторов фактически неподъемным барьером и могут превращаться в инструмент давления.

Непеина уверена, что законодательный потолок по депозиту будет способен потенциально защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости.

Также она отметила важность введения простого порядка по возврату залоговых средств. По мнению эксперта, он должен включать обязательное составление акта состояния квартиры.

Как пояснила юрист, на практике собственники часто получают свое жилье в плачевном состоянии, сталкиваются с пропажей вещей или с тем, что арендатор перестает вносить плату, а процесс его выселения затягивается.

Ранее стало известно, что доля владельцев жилья, запрашивающих депозит у арендаторов, достигла 97%, сообщили СМИ со ссылкой на исследование онлайн-платформы по недвижимости.

По данным аналитиков, увеличили собственники жилья и средний размер депозита. По данным на ноябрь 2025 года, в среднем арендатору необходимо внести 67% от ежемесячной стоимости съема, в то время как пять лет назад он составлял 37%.

По мнению экспертов, такая ситуация связана с ростом расходов на ремонт – владельцы квартир зачастую вынуждены делать его после того, как арендаторы съезжают.

При этом с депозитами связаны и случаи мошенничества: например, СМИ сообщали, что аферисты выманивают у россиян деньги за аренду несуществующих квартир. Когда потенциальный клиент просит показать объект лично, злоумышленник требует предварительно внести символический платеж за резервирование времени визита.

Получив средства, преступник сразу прерывает контакт. Поддельное объявление вскоре удаляется с сайта, а номер телефона становится недоступен.

Гарантия безопасности сделки

Инициатива выглядит необоснованной ни с экономической, ни с практической точки зрения. Об этом Москве 24 заявил риелтор Олег Свиридов.

По его мнению, депозит служит финансовой гарантией для собственника на случай порчи имущества или неуплаты коммунальных услуг.





Олег Свиридов риелтор Также он является своего рода индикатором платежеспособности и серьезности намерений арендатора. Это важный элемент взаимного доверия и минимизации рисков, особенно в условиях, когда многие договоры аренды заключаются без детальной юридической проработки.

При этом с точки зрения практической реализации определенная доля арендного рынка по-прежнему существует в "серой" зоне, без официального оформления договоров.

"Даже если инициатива будет принята, она вряд ли затронет эти неформальные сделки. Более того, опыт показывает, что рынок часто находит способы обойти формальные ограничения", – объяснил он.

Например, в некоторых случаях вместо депозита стороны могут договориться о предоплате за последний месяц, бонусе при заключении договора или иных формулировках, которые юридически трансформируют суть платежа, но сохраняют его функцию, уточнил эксперт.

Депозит в целом выполняет критически важную функцию финансовой гарантии для собственника жилья, который вкладывает средства в ремонт, мебель и технику, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее мнению, механизм позволяет хотя бы частично компенсировать потенциальные риски, такие как внезапный отъезд арендатора без оплаты или причинение ущерба имуществу.

"Взыскание таких убытков через суд – процесс долгий, затратный и часто малорезультативный, особенно если арендатор переехал в другой регион. Депозит же является оперативным и практичным инструментом минимизации этих рисков", – отметил эксперт.

Юрист пояснила, что залог подлежит возврату по окончании договора, если арендатор выполнял все условия и не нанес ущерба, что делает систему справедливой и сбалансированной.



Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Установление единых законодательных лимитов на размер залога игнорирует принцип свободы договора и рыночную природу арендных отношений.

Стоимость и условия депозита, по ее словам, формируются спросом и предложением. Собственник элитной квартиры с дорогой отделкой вправе запросить более высокий залог, а квартиросъемщик, в свою очередь, может принять эти условия или найти другой вариант.

Специалист подчеркнула, что рынок таким образом самостоятельно регулирует справедливость требований.

"Жесткие административные ограничения не только нарушат этот баланс, но и приведут к поиску обходных путей, например, к увеличению предоплаты за последние месяцы аренды, что не решит проблему доступности жилья, а лишь усложнит процедуру", – пояснила Ярмуш.

Эксперт также напомнила, что для обеспечения безопасности сделки обеим сторонам следует уделять внимание не только размеру депозита, но и юридической грамотности процесса.

"Собственнику необходимо тщательно проверять потенциального арендатора, в частности наличие исполнительных производств и судебных разбирательств, чтобы минимизировать риск неуплаты и проблем с выселением", – отметила она.

В свою очередь, для съемщика жилья ключевым моментом Ярмуш назвала подтверждение прав собственности сдающего лица и детальную фиксацию состояния квартиры при заселении. В нее входит составление подробного акта приема-передачи с фотографиями всех существующих дефектов мебели и отделки.