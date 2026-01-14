Депутат Останина: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

В России предложили привязать ставку по семейной ипотеке к количеству детей. Как рынок отреагирует на новые возможности покупки жилья, разбиралась Москва 24.

Обновление семейной ипотеки

В России обсуждается новая модель льготной ипотеки, которая может сделать ставку по кредиту зависимой от количества детей в семье. Как напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале, инициатива предполагает введение прогрессивной шкалы льгот.

Согласно идее, льготная процентная ставка будет поэтапно снижаться с увеличением размера семьи.





Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку Это поддержит семейный бюджет и позволит людям рассчитывать на улучшение жилищных условий при планировании детей.

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго она может упасть до 6%, а с появлением третьего и последующих детей – до 4%. Как отметил Аксаков, такая мера призвана сделать программу максимально выгодной именно для многодетных семей, создав дополнительный стимул для роста рождаемости.

Депутат также предложил заложить в механизм гибкость, предусмотрев возможность дальнейшего уменьшения этих ставок в случае общего снижения ключевой ставки Банка России. По его мнению, корректировка условий программы позволит существеннее поддерживать семейные бюджеты и расширить возможности россиян по улучшению жилищных условий при планировании детей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в 2025 году на компенсацию льготных ставок из федерального бюджета было направлено почти 1,9 триллиона рублей. Это позволило заемщикам сохранять изначально низкие проценты по кредиту, а разницу банкам возмещало государство.

Подводные камни

Программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре, заявила в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, на сегодняшний день до 60% жилья по льготной программе приобретается в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и области.

"Главная задача – распространить действие программы на все регионы. Поэтому дифференциация ставки не только по количеству детей, но и по географии не вызывает сомнений", – добавила она.

Однако, по мнению Останиной, в текущих предложениях есть подводные камни, так как на сегодняшний день стартовая ставка семейной ипотеки уже составляет 6%, а в обсуждаемом законопроекте предлагается начать с 10% для одного ребенка.

"То есть, по сути, стартовая планка повышается. Для меня дифференцированная ипотека должна означать ее снижение. Например, как в дальневосточной – 2%", – пояснила депутат.

Она уточнила, что такой подход необходим для регионов, которые не являются густонаселенными, – это не только Дальний Восток, но и Сибирь, северные территории.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Принцип дифференциации, который лично я вижу правильным, – это списание части ипотечного кредита при рождении каждого следующего ребенка, например, на 25%. В этом случае при рождении четвертого ипотека обнуляется. Такой законопроект уже вносили, взяв за основу действующую модель в Белоруссии, но правительство РФ сочло это нереализуемым.

При этом, добавила парламентарий, в этом вопросе нужна политическая воля и понимание, что без решения жилищного вопроса демографический вызов не преодолеть, так как это ключевое условие для семьи при принятии решения о рождении детей.

"Вопрос, выдержит ли бюджет такую нагрузку, следует отправить на проработку профильным министерствам. В частности, в условиях, когда в отдельных регионах стоимость квадратного метра серьезно выросла, притом что построенное жилье порой не находит покупателей", – заключила Останина.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников добавил, что реформа семейной ипотеки учитывает множество параметров, но тем не менее останется льготной (с возмещением разницы между ставкой Центробанка и той, что предлагается заемщику).

"Банки ожидают конкретных решений, которые активно обсуждаются. Однако есть определенный риск: чем больше детей в семье, тем выше вероятность, что средств на обслуживание кредита может не хватать. Этот вопрос требует взвешенного учета", – уточнил экономист.

При этом, по его мнению, дифференциация ставки по количеству детей – мера очевидная и мотивирующая, однако банки скорее всего не смогут решить все сопутствующие риски самостоятельно.

Помимо этого, существуют и другие точки зрения: например, о фиксации ставки на уровне нынешних 6% или о дифференциации по субъектам – по аналогии с уже действующими льготными программами на Дальнем Востоке, добавил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Возможно, стоит ввести особые условия для регионов с отстающими демографическими показателями. Таким образом, идея заключается в максимальной дифференциации ставки, приближая ее как к региональным особенностям для стимулирования притока населения, так и к количеству детей в семье.

В то же время, льготная ипотека в целом показала себя как стабильный сегмент с относительно низким уровнем просрочки, поскольку многие в первую очередь стремятся обслуживать именно ипотечный кредит.

"Тем не менее в текущих условиях сохраняются риски, связанные с высокой инфляцией и изменениями налогового бремени. Есть опасность, что граждане, погашая ипотеку, будут набирать другие кредиты или откладывать их выплату, что негативно скажется на их благосостоянии", – добавил Масленников.

В целом предлагаемая мера, по мнению эксперта, – лишь один из многих факторов, способных повлиять на демографическую ситуацию в стране.

"Для реального эффекта необходимы в том числе устойчивые темпы экономического роста, доступность образования и стабильность доходов", – пояснил Масленников.

Демография – это вектор, вокруг которого должны выстраиваться все регулятивные меры. Сводить решение вопроса только к доступности ипотеки – серьезное упрощение, заключил он.