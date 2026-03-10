Форма поиска по сайту

10 марта, 21:18

Шоу-бизнес

Комик Семен Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

Фото: ТАСС/URA.RU/Natache (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Российский юморист Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) пожаловался на неопределенность в Израиле. Об этом он сообщил в интервью проекту Sheinkin40, которое опубликовано на YouTube.

Слепаков признался, что, когда жил в Москве, не мог понять, к чему стремится, несмотря на наличие работы и высокий доход. Однако после переезда в Израиль ситуация не изменилась.

"Неизвестность, я бы так сказал даже, еще глубже стала, ее еще больше", – сказал он.

Комик также обратил внимание, что жители Израиля ругаются друг с другом и обманывают людей. При этом он заявил, что ему нравится жить в Тель-Авиве. Слепаков, по признанию, стал более терпеливым и менее требовательным к определенным аспектам своей жизни.

В апреле 2023 года Минюст России признал комика иноагентом. По данным ведомства, Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом. Кроме того, юморист негативно высказывался в адрес россиян.

Через месяц Слепаков оспорил решение Минюста России. Однако Замоскворецкий суд Москвы не стал удовлетворять его иск. Тогда комик обратился в Верховный суд, но инстанция отказалась исключать его из списка иноагентов.

В 2025 году Слепаков пытался добиться в суде уменьшения размера штрафа, который ему назначили за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Однако суд признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате суд в Москве оштрафовал юмориста на 60 тысяч рублей за то, что тот не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

В феврале 2026-го прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Слепакова из-за того, что он продолжает размещать в соцсетях материалы без маркировки, предупреждающей пользователей, что сообщения созданы иноагентом.

