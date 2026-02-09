Форма поиска по сайту

09 февраля, 11:47

Политика

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против комика Слепакова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Семен Слепаков признан в РФ иноагентом)

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении комика Семена Слепакова (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Юморист был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иноагента. Несмотря на это, он и дальше публиковал материалы в одной из социальных сетей без маркировки, предупреждающей пользователей, что сообщения созданы иноагентом.

Прокуратура провела проверку и передала все материалы следователям для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. При этом ведомство проконтролирует результаты их рассмотрения.

В апреле 2023 года Минюст РФ признал комика иноагентом. По данным ведомства, Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом. Кроме того, юморист негативно говорил о россиянах.

Через месяц Слепаков оспорил решение министерства. Однако Замоскворецкий суд Москвы не стал удовлетворять иск юмориста. Тогда комик обратился в Верховный суд РФ, но инстанция отказалась исключать его из списка иноагентов.

В прошлом году Слепаков пытался добиться в суде снижения штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Адвокат юмориста указывал, что вина его подзащитного не была доказана. Однако суд не принял во внимание доводы защиты и признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате суд в Москве оштрафовал юмориста на 60 тысяч рублей за то, что тот не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

