В ГД призвали установить стандарты информирования о ценах на жилье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал установить единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

"Люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца, о которых не всегда становится известно даже во время заключения сделки", – уточнил депутат Госдумы.

По его словам, среди сопутствующих платежей также могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другое. Все это идет в обход договора и отражается на кошельке покупателей, пояснил парламентарий.

Ранее в ГД предложили ввести норму видеофиксации нотариусом сделок с жильем. Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что такая мера нужна при заключении сделок гражданами старше 65 лет, в остальных случаях она может вестись по желанию.