11 февраля, 10:26

Культура

В Музее героизма на ВДНХ состоится встреча "Герои непокоренного Донбасса"

Фото: пресс-служба ВДНХ

17 февраля в Музее героизма на ВДНХ пройдет встреча "Герои непокоренного Донбасса", подготовленная в рамках патриотического проекта "Герои о героях". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Встреча посвящена Дню защитника Отечества и дате начала СВО. В ходе мероприятия можно будет пообщаться с Юрием и Виктором Сивоконенко, отцом и сыном из Донецкой Народной Республики. Юрий является мастером спорта, на протяжении долгого времени он руководил спортивной школой. Также он заслуженный тренер по рукопашному бою, председатель Союза ветеранов Донбасса, депутат Народного совета ДНР, общественный деятель и наставник военнослужащих.

Сивоконенко оказался в центре событий, происходящих в Донбассе, и следил за безопасностью местных жителей, а также руководил группами народных добровольцев. В ходе предстоящего мероприятия он расскажет о героях ДНР и развитии региона.

Виктор является гвардии капитаном, заместителем командира батальона по боевой подготовке 1-й Славянской гвардейской ордена Суворова и ордена Донецкой Народной Республики отдельной мотострелковой бригады. Кроме того, он мастер спорта международного класса по рукопашному бою, чемпион мира и Европы по рукопашному бою. Мужчина тренирует молодых спортсменов Донбасса. Для гостей он подготовил урок боя.

Кроме того, для участников мероприятия запланирована музыкальная программа. Чтобы посетить встречу, нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее команда проекта "Культбригада Москонцерта" открыла сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества. До 20 февраля принести мужские наборы, тактические перчатки, резиновую обувь и антисептики можно во Дворец культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27.

