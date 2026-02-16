Столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада

Фото: ТАСС/Олег Елков

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме на фоне обрушившегося на столичный регион снегопада и усиления порывов ветра. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.



Он уточнил, что на 10:00 по московскому времени ни один рейс не был отменен по причине неблагоприятных метеоусловий. При этом более чем на 2 часа были задержаны 3 рейса.

"Уходов самолетов, совершавших рейсы в Москву, на запасные аэродромы с начала суток не было", – добавил Кореняко.



Службы авиагаваней обеспечены всем необходимым для обслуживания рейсов в условиях снегопада. Непогода не повлияла на выдачу багажа, ситуация в терминалах остается спокойной, указал он.



При этом сохраняется вероятность корректировок в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, рейсы могут и отменять. Кореняко отметил, что это объясняется необходимостью в расчистке взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек спецтехникой, а также в обработке самолетов противообледенительными жидкостями.



"Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", – подчеркнул Кореняко.

Вместе с тем пресс-служба столичного аэропорта Шереметьево уточнила, что обслуживание рейсов российских и иностранных авиакомпаний на вылет и прилет осуществляется по центральному расписанию. Службы авиагавани обеспечивают выполнение суточного плана полетов.

Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, а также предполетные и послеполетные процедуры ведется в обычном порядке согласно установленным регламентам.

Пассажирам посоветовали пользоваться поездами "Аэроэкспресс" при планировании поездок в аэропорт.

Снегопады и метели в Московском регионе вызваны облачной спиралью балканского циклона "Вивиана". По прогнозу синоптика Михаила Леуса, осадки закончатся в ночь на 17 февраля. В связи с непогодой Дептранс столицы призвал горожан передвигаться на метро.