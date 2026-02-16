Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 13:54

Общество

Оттепели не будет в Москве до конца февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца февраля потепления в Москве не прогнозируется, а в ближайшие дни столичный регион накроет обильный снегопад. Об этом в беседе с News.ru сообщила главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

Синоптик предупредила, что холодная погода ожидается на протяжении всей недели: температура воздуха будет держаться на 5–10 градусов ниже климатической нормы и будет отрицательной как днем, так и ночью.

В четверг и пятницу, 19 и 20 февраля соответственно, также пройдут осадки, местами сильные, поскольку Москва окажется вблизи центра южного циклона. При этом делать прогнозы на март пока сложно, отметила Позднякова.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с РИА Новости заявил, что метеорологическая весна придет в столицу после того, как среднесуточная температура воздуха устойчиво превысит нулевую отметку. Синоптик также подчеркнул, что после недели оттепели нельзя с уверенностью говорить о сохранении теплой погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве может обновить максимум зимы в конце рабочей недели, к 20 февраля. По его словам, в четверг, 19 февраля, температура воздуха начнет активно расти, а днем показания термометров вернутся к климатической норме. Потепление будет связано с влиянием южного циклона, который, кроме теплого воздуха, принесет в город новую порцию снега.

Температура опустится до минус 17 градусов в Москве в ночь на 17 февраля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика