Оттепели не будет в Москве до конца февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца февраля потепления в Москве не прогнозируется, а в ближайшие дни столичный регион накроет обильный снегопад. Об этом в беседе с News.ru сообщила главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

Синоптик предупредила, что холодная погода ожидается на протяжении всей недели: температура воздуха будет держаться на 5–10 градусов ниже климатической нормы и будет отрицательной как днем, так и ночью.

В четверг и пятницу, 19 и 20 февраля соответственно, также пройдут осадки, местами сильные, поскольку Москва окажется вблизи центра южного циклона. При этом делать прогнозы на март пока сложно, отметила Позднякова.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с РИА Новости заявил, что метеорологическая весна придет в столицу после того, как среднесуточная температура воздуха устойчиво превысит нулевую отметку. Синоптик также подчеркнул, что после недели оттепели нельзя с уверенностью говорить о сохранении теплой погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве может обновить максимум зимы в конце рабочей недели, к 20 февраля. По его словам, в четверг, 19 февраля, температура воздуха начнет активно расти, а днем показания термометров вернутся к климатической норме. Потепление будет связано с влиянием южного циклона, который, кроме теплого воздуха, принесет в город новую порцию снега.