Климатолог Терешонок: нынешняя зима в Москве не стала холодной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной. Об этом ТАСС заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, декабрь 2025 года был теплее нормы на 3 градуса, январь 2026-го холоднее нормы на 2 градуса, а февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1–2 градуса.

"В целом средняя зимняя температура в Москве и регионе составит примерно минус 4–6 градусов, что около (нормы. – Прим. ред.) или на 1–2 градуса ниже нормы", – отметил специалист.

Он уточнил, что в 2010 году зимняя температура была около минус 10 градусов, ниже нормы на 6 градусов. Согласно наблюдениям, следующие зимы были теплее: средняя температура варьировалась от минус 7 до 0 градусов.

По информации Центрального УГМС, в январе 2026-го средняя температура воздуха в столице составила минус 8,2 градуса, что ниже нормы на 2 градуса. Периодическое похолодание до аномальных значений было связано с влиянием Сибирского и Скандинавского циклонов.

По оценке климатолога, все это укладывается в тенденцию глобального изменения климата. Он сообщил, что глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым. Теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом.

Он также указал, что за последние 20 лет интенсивность роста глобальной температуры значительно выросла. Кроме того, есть тренд "глобального роста зимней температуры".

В воскресенье, 15 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха в столице составит минус 7–9 градусов, а в Московской области – минус 6–11 градусов. Ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус 15 градусов.