Метель и сильный снегопад ожидаются в столичном регионе в начале недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снегопад, метель и ухудшение дорожной обстановки прогнозируются в Москве и Московской области в понедельник, 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Центральную Россию выйдет циклон с юго-запада, который принесет интенсивные осадки, гололедицу и местами снежные заносы.

Температура воздуха в столице составит около минус 8–10 градусов, по области – от минус 13 до минус 8 градусов. Ожидается северный ветер 6–11 м/с с порывами до 15 м/с.

Небольшой снег на фоне резкого похолодания, согласно прогнозам, возможен уже в ночь на воскресенье, 15 февраля. Днем осадки будут слабыми и пройдут местами, преимущественно по области, однако на дорогах сохранится сильная гололедица.

"Ожидается, что прирост снежного покрова предстоящей ночью (с 14 на 15 февраля. – Прим. ред.) может составить до 2 сантиметров", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, снижение температуры начнется примерно в 21:00 по московскому времени в субботу, 14 февраля. К утру воскресенья столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Причиной станет прохождение холодного атмосферного фронта со снегом и порывистым северо-западным ветром.

В свою очередь, ранее синоптики спрогнозировали, что весна придет в столицу не раньше конца марта. В частности, астрономическая весна начнется 22–23-го числа, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.