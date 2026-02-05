Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:21

Общество

Весна придет в Москву не раньше конца марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весна придет в Москву не раньше конца марта, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что астрономическая весна начнется 22–23 марта, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Однако, как правило, они начинаются практически одновременно.

"Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано", – отметила синоптик.

Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России, добавила Позднякова.

Ранее специалист отмечала, что весна в центральной части РФ в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. По ее словам, сдвиг средних дат начала метеорологической весны связан с потеплением климата. Если раньше переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика