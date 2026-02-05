Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весна придет в Москву не раньше конца марта, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что астрономическая весна начнется 22–23 марта, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Однако, как правило, они начинаются практически одновременно.

"Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано", – отметила синоптик.

Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России, добавила Позднякова.

Ранее специалист отмечала, что весна в центральной части РФ в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. По ее словам, сдвиг средних дат начала метеорологической весны связан с потеплением климата. Если раньше переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

