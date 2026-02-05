Форма поиска по сайту

05 февраля, 18:09

Политика

Лавров назвал заявление Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении позвонить Владимиру Путину являются жалкой дипломатией. Об этом в интервью RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пару недель назад президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что как-нибудь позвонит президенту России Владимиру Путину. Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что российский лидер всегда выслушает любые предложения и не оставит их без серьезной, конкретной и практической реакции.

Макрон заявлял о желании провести разговор с президентом России еще в январе. МИД РФ тогда призывал французского лидера донести свою заинтересованность в переговорах по профессиональным каналам, если такой интерес действительно имеет место быть.

В феврале Макрон указывал, что подготовка к разговору с Путиным ведется на техническом уровне. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что график Путина на текущую неделю не предполагает телефонного разговора с Макроном.

