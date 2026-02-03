Макрон сообщил о подготовке контактов с Путиным на техническом уровне

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка к возможному разговору с Владимиром Путиным ведется техническом уровне. Об этом он сообщил журналистам во время поездки в департамент Верхняя Сона, передает ТАСС.

"В настоящее время идет подготовка, и на техническом уровне ведутся переговоры по этому вопросу", – сказал он.

Вместе с тем параллельно проходят консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Макрон упомянул, что дополнительно ведется подготовка будущих дискуссий по урегулированию конфликта на Украине в рамках так называемой коалиции желающих.

В начале января французский лидер выразил намерение как можно скорее поговорить с Путиным. Европейские страны, по сообщениям СМИ, поддержали эту инициативу, а также предложения итальянского премьера Джорджи Мелони о налаживании диалога с Москвой.

Российский МИД, в свою очередь, рекомендовал Макрону использовать официальные каналы связи для выражения своей заинтересованности в переговорах с главой РФ, если таковая действительно существует.