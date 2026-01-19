Премьер Чехии допустил, что Европа слишком поздно захотела говорить с Путиным

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Европейские лидеры слишком поздно решились вернуться к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью Mandiner.

"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", – указал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о своем желании связаться с российским коллегой. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони указывала, что Европе нужно начать говорить с РФ по теме решения украинского конфликта.



По данным СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам Макрона и Мелони. В это же время Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией.

