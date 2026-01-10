Фото: depositphotos/alexeynovikov

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема согласился с призывом премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать диалог с Россией. Об этом он написал в соцсети Х.

Политик также предложил предоставить Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы.

"Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа должна перевооружиться быстрее и нанести ущерб России, по-настоящему шокирует. <…> Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство", – написал Мема.

Он также выразил мнение, что удар ВС РФ "Орешником" в ответ на теракты Украины является не эскалацией, а предупреждением.

Ранее Мелони призвала Европу начать разговаривать с Россией по теме Украины. По ее словам, проблема состоит в наличии большого числа различных мнений. Премьер Италии также выступила за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

В свою очередь, директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников заявлял о готовности Москвы к диалогу с НАТО, если Альянс откажется от антироссийской позиции. Он напомнил, что в 2014 году НАТО заморозило все каналы общения с РФ, отказавшись от согласованного принципа "взаимодействия в любую погоду".