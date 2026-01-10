Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 09:33

Политика
Главная / Новости /

Финский политик Мема поддержал призыв начать диалог с РФ

В Финляндии поддержали призыв начать диалог с РФ

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема согласился с призывом премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать диалог с Россией. Об этом он написал в соцсети Х.

Политик также предложил предоставить Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы.

"Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа должна перевооружиться быстрее и нанести ущерб России, по-настоящему шокирует. <…> Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство", – написал Мема.

Он также выразил мнение, что удар ВС РФ "Орешником" в ответ на теракты Украины является не эскалацией, а предупреждением.

Ранее Мелони призвала Европу начать разговаривать с Россией по теме Украины. По ее словам, проблема состоит в наличии большого числа различных мнений. Премьер Италии также выступила за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

В свою очередь, директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников заявлял о готовности Москвы к диалогу с НАТО, если Альянс откажется от антироссийской позиции. Он напомнил, что в 2014 году НАТО заморозило все каналы общения с РФ, отказавшись от согласованного принципа "взаимодействия в любую погоду".

Читайте также


политика

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика