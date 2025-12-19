Форма поиска по сайту

МИД РФ заявил о готовности к диалогу с НАТО при отказе от антироссийской позиции

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Российская сторона открыта к диалогу к НАТО, если Альянс будет готов отказаться от антироссийской позиции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислава Масленникова.

Дипломат рассказал, что в 2014 году Североатлантический альянс попросту заморозил все каналы общения с Москвой, отказавшись от согласованного принципа "взаимодействия в любую погоду". Во главу угла своей деятельности руководство НАТО поставило противодействие России.

По словам Масленникова, подобный конфронтационный курс Альянса закреплен на среднесрочную перспективу и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается.

"Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты", – подчеркнул представитель МИД.

Масленников также указал, что Евросоюз стремительно трансформируется в заточенный на конфронтацию военно-политический альянс. К примеру, страны ЕС в ущерб стабильному экономическому развитию форсированными темпами наращивают оборонный потенциал.

"Руководство евроструктур всеми силами стремится перетянуть на себя функции военно-политического планирования, являющиеся исключительной прерогативой стран-членов. Ведется обработка общественного мнения на предмет неизбежности прямого столкновения Россией в течение ближайших 3–5 лет", – отметил дипломат.

При этом Евросоюз циничным образом отводит отдельным странам, в том числе Украине, роль инструмента в геополитическом противостоянии с Россией.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США, Словакия и Венгрия не поддержат вступление Украины в Альянс. Он добавил, что в настоящее время государства НАТО разрабатывают для Киева систему гарантий безопасности, которая не предполагает членства страны в Альянсе.

Лидеры европейских стран хотят затянуть конфликт на Украине, чтобы истощить Россию и столкнуть ее с НАТО, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он также обратил внимание, что западные кураторы активно обучают украинских военных на своих полигонах. В частности, на европейских площадках было подготовлено более 224 тысяч человек.

