Рютте: Украина не сможет вступить в НАТО из-за отказа США, Венгрии и Словакии

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

США, Словакия и Венгрия не поддержат вступление Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте журналистам в Варшаве.

"Если речь идет о членстве Украины в НАТО, то это элемент принципиальный и практический", – приводит его слова РИА Новости.

Принципиальный элемент, по его мнению, заключается в том, что любая страна в евроатлантическом регионе может высказывать намерение вступить в НАТО. Однако "практический вопрос" требует единогласного согласия на это всех членов Альянса, что в случае Украины невозможно, подчеркнул Рютте.

Он добавил, что в настоящее время государства НАТО разрабатывают для Киева систему гарантий безопасности, которая не предполагает членства страны в Альянсе.

План включает три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые будут первой линией обороны. Второй – коалиция желающих стран, обеспечивающих совместное поддержание мира в Европе. Третий – участие США в гарантиях безопасности, уточнил генсек.

"В данный момент идут переговоры о том, что это конкретно будет означать и как будет выглядеть полный коллективный пакет документов", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. Он отметил, что это продолжается уже несколько лет. По его мнению, этот процесс представляет угрозу для безопасности России.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина не будет участницей НАТО. Бывший украинский лидер Виктор Янукович, в свою очередь, назвал возможное вступление Украины в Альянс катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.