01 сентября, 15:41Политика
Янукович назвал вступление Украины в НАТО катастрофой для страны
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал вступление в НАТО катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне, передает ТАСС.
Он уточнил, что во время своего правления контролировал процесс вступления Украины в Евросоюз и двигал его вперед. Янукович напомнил, что выступал против присоединения к НАТО, поскольку понимал, что это "путь в никуда".
Вместе с тем бывший украинский президент согласился с заявлением Владимира Путина о том, что регулярные попытки западных государств втянуть страну в НАТО были одной из причин конфликта на Украине.
Более того, Янукович обратил внимание, что ЕС, разговаривая о возможном членстве в сообществе, не проявлял понимания сложностей экономической ситуации на Украине. По его словам, поведение представителей союза во время переговоров было некорректным и высокомерным.
В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин подчеркнул, что попытки Запада включить Украину в НАТО продолжаются на протяжении нескольких лет. При этом данный процесс, по его словам, представляет угрозу для безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Украина не будет участницей НАТО.
