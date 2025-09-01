Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал вступление в НАТО катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне, передает ТАСС.

Он уточнил, что во время своего правления контролировал процесс вступления Украины в Евросоюз и двигал его вперед. Янукович напомнил, что выступал против присоединения к НАТО, поскольку понимал, что это "путь в никуда".

Вместе с тем бывший украинский президент согласился с заявлением Владимира Путина о том, что регулярные попытки западных государств втянуть страну в НАТО были одной из причин конфликта на Украине.

Более того, Янукович обратил внимание, что ЕС, разговаривая о возможном членстве в сообществе, не проявлял понимания сложностей экономической ситуации на Украине. По его словам, поведение представителей союза во время переговоров было некорректным и высокомерным.

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин подчеркнул, что попытки Запада включить Украину в НАТО продолжаются на протяжении нескольких лет. При этом данный процесс, по его словам, представляет угрозу для безопасности России.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Украина не будет участницей НАТО.

