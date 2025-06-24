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Прямого столкновения между Россией и НАТО удалось избежать благодаря тому, что вопрос о членстве Украины в Альянсе в настоящее время не актуален. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети Х.

"Рациональность возобладала", – говорится в посте.

По словам министра, на предстоящем саммите военно-политического блока впервые с 2022 года фокус сместится с поддержки Киева на вопросы укрепления самого объединения и коллективной безопасности.

Ранее Владимир Путин назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о планах России вторгнуться в Европу. Он уточнил, что такую "страшилку" руководство НАТО самостоятельно придумало и повторяет из года в год, чтобы, по мнению президента, обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги.

При этом генсек Альянса Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что РФ нападет на Европу в течение нескольких лет.