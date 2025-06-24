Рютте не смог ответить на вопрос про нападение России на НАТО

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Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что Россия нападет на Альянс в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму выступления политика.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО один из журналистов спросил у Рютте, на чем основаны его предположения о возможном нападении России на страны – члены Альянса.

В ответ генсек заявил, что несколько недель назад министр обороны Германии Борис Писториус, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет напасть на НАТО, если блок не начнет инвестировать в оборонную промышленность.

Однако сам вопрос, на чем основаны такие предположения, так и остался без ответа.

Ранее министры обороны НАТО утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей Альянса со времен холодной войны. Инициатива включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), танки, системы большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и сухопутные войска.

По словам Рютте, на саммите НАТО в Гааге с 24 по 25 июня будет предложено рассмотреть идею о повышении порога военных расходов для стран Альянса с текущих 2 до 5% ВВП.