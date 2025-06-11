Мединский предложил Рютте изучить историю Украины по школьному учебнику

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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО Марку Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины.

"Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было", – цитирует его ТАСС.

По его словам, князь Владимир Мономах удивился или даже обиделся, если бы узнал, что живет на Украине. При этом РФ важна история всех народов, а особенно народов стран СНГ, чтобы история объединяла их, а не разъединяла.

"Чтобы в ней находили все то хорошее и доброе, что вместе делали предки, чтобы эти страны стали сильнее, а люди жили лучше", – указал он.

Ранее Рютте заявил, намекая на Мединского, что для завершения украинского конфликта нужно посадить за стол переговоров Владимира Путина, а не историка, который рассказывает об истории "России и Украины чуть ли не с XII века".

До этого помощник президента РФ отмечал, что конфликт на Украине является братоубийственной войной между двумя странами, которые представляют один народ. Кроме того, РФ и Украине суждено быть близкими союзниками, уверен Мединский. Ошибка Запада в том, что они сравнивают конфликт с войной между Англией и Францией, странами с разной культурой и историей, добавлял он.

