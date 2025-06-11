Мединский предупредил Киев о новых потерях территорий

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Неготовность Украины идти на компромиссы в переговорах с Россией приведет к ее новым территориальным потерям. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Wall Street Journal, передает телеканал "360".

"Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других (стран. – Прим. ред.), то тогда мы будем вынуждены отвечать", – предупредил политик.

Вместе с тем Мединский указал на невозможность ведения с Россией длительной войны, приведя в пример конфликт со Швецией, длительность которого составила 21 год.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делегация Киева не может обсуждать территориальные вопросы, поскольку не имеет на это полномочий. Он подчеркнул, что это исключительно его задача, и выразил готовность обсуждать тему только лично с Владимиром Путиным. При этом он в очередной раз отказался признать утраченные территории "де-юре российскими".

Желание Киева вернуть утраченные территории ранее прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Министр подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта.