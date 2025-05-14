Макрон: Киев понимает, что не сможет вернуть утерянные территории

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Киевские власти понимают, что не смогут вернуть все утерянные территории, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал TF1.

По словам французского лидера, конфликт должен быть урегулирован, после чего Украине нужно будет занять наиболее выгодную позицию для возобновления диалога с Россией.

При этом, уточнил глава Франции, решить проблемы, связанные с территориальными разногласиями, поможет только дипломатический путь. Тем не менее Киев осознает границы возможного, подчеркнул Макрон.

Владимир Путин предложил Украине без предварительных условий возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на встречу в Турции.

Приехать в Стамбул также может американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что примет участие в беседе, если это окажется полезным для переговоров.

Основными темами разговора станут отказ Киева от территорий, формат использования Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю, уточнял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.