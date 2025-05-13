Уиткофф: отказ Киева от территорий является главной темой переговоров по Украине

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Отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю являются главными темами на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф порталу Breitbart News.

"Я считаю, что мы проделали большую работу по сужению круга проблем", – заявил он.

Уиткофф уточнил, что сейчас споры связаны с пятью регионами: Россия контролирует две территории, а Украина – оставшиеся три региона. В связи с этим, по словам спецпредставителя президента США, возникает вопрос, как оценивать ситуацию.

Он объяснил, что существует разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Именно поэтому с двумя сторонами ведутся неформальные переговоры.

Кроме того, Уиткофф рассказал про ультиматум, который был выдвинут президентом США Дональдом Трампом обеим сторонам. Американский лидер указал РФ и Украине, что если они оперативно не приступят к прямым переговорам, тогда Штаты "отстранятся" от украинского конфликта и не будут вмешиваться в дела двух стран.

При этом, по словам спецпредставителя президента США, американская сторона хочет продолжать выполнять посреднические функции в прямых переговорах РФ и Украины. Он также уточнил, что предлагал свою кандидатуру для посредничества в этом вопросе.

Кроме того, Уиткофф считает, что мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть без одобрения Владимира Путина. Спецпредставитель президента США указал, что обсуждал урегулирование украинского конфликта не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.

"Я говорил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, я говорил с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны Рустемом Умеровым. У нас состоялись позитивные дискуссии и есть хорошие взаимоотношения", – заключил Уиткофф.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры и провести их без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился с этой инициативой, добавив, что "будет ждать" президента РФ в Турции.

При этом вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев считает, что заявления украинского лидера являются комедиантством, поскольку подобные встречи на высшем уровне так не организуются. Однако после Зеленский в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным.

Между тем Трамп не исключил, что может отправиться в Стамбул, если это поможет переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он также назвал очень важной встречу представителей России и Украины в Стамбуле.

