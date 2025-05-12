Главы МИД РФ и Турции обсудили инициативу Путина о переговорах по Украине 15 мая

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор и обсудили предложение Владимира Путина о начале переговоров по Украине 15 мая. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации <...> о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", – говорится в сообщении.

Ранее Путин предложил Украине начать прямые переговоры в турецком Стамбуле. Президент РФ добавлял, что смысл встречи в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз выразил свою готовность к прямым переговорам с российской стороной. Кроме того, Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным лично и указал на желание Киева решить конфликт дипломатическим путем.

