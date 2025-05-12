РИА Новости: Трамп своим заявлением обнулил выдвинутый Путину ультиматум

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Президент США Дональд Трамп своим призывом к Украине согласиться на прямые переговоры с РФ разрушил стратегию украинского лидера Владимира Зеленского о "принуждении" Владимира Путина к миру, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным", – уточнили журналисты, заметив, что американский лидер ничего не сказал о необходимости прекращения огня.

11 мая Путин предложил Украине без предварительных условий возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая. Зеленский в ответ на это призвал РФ подтвердить полное прекращение огня, чтобы начать переговоры.

Затем Трамп потребовал у Киева согласиться на предложение Путина, чтобы определить, возможно ли мирное соглашение в целом. Украинский лидер после этого подтвердил свою готовность к встрече с Путиным в Турции, еще раз подчеркнув важность полного прекращения боевых действий.



Кроме того, американский лидер может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров. Трамп в это время будет "где-то на Ближнем Востоке", но прилетит в Турцию при необходимости.

