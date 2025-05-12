Глава евродипломатии Каллас выдвинула ультиматум после предложения Путина о переговорах

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что переговоры России с Украиной невозможны, пока продолжается огонь, передает France 24.

Ультиматум Каллас выдвинула Москве.

Владимир Путин выступил с инициативой о переговорах с Киевом "без предварительных условий" 11 мая. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что данный шаг демонстрирует серьезные намерения Москвы относительно поиска мирного решения конфликта.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на сделку. Однако он отметил, что не уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет договориться с Путиным.

Президент Украины заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает никаких форматов переговоров, в том числе прямых.