Зеленский и Лев XIV договорились о личной встрече в ближайшем будущем

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Украинский лидер Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV провели телефонную беседу, в рамках которой договорились о встрече. Она должна состояться в ближайшем будущем, сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что в ходе беседы выразил благодарность Папе Римскому за поддержку Украины. О точной даче встречи в посте не говорится.

Он также указал, что пригласил понтифика посетить Украину с апостольским визитом. Кроме того, украинский лидер проинформировал Папу Римского о достигнутой с европейскими странами договоренности о поддержке полного прекращения огня с 12 мая.

Также Зеленский подчеркнул, что не исключает никаких форматов переговоров, в том числе прямых. Он обратил внимание, что ожидает аналогичных шагов от России.

Ранее сообщалось, что 11 мая Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной "без всяких предварительных условий". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный шаг демонстрирует серьезные намерения Москвы относительно поиска мирного решения конфликта.

После этого Трамп призвал Киев немедленно согласиться на сделку. Несмотря на это, он выразил сомнение, что Зеленский сможет договориться с Путиным.

Украинский лидер отметил, что будет ждать российского президента в Турции 15 мая.