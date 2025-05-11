Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что подобные переговоры как минимум помогут определить, возможно ли мирное соглашение.

"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", – отметил Трамп.

Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры РФ и Украины с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал данный шаг российского лидера как серьезное предложение, которое демонстрирует готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры должны проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.