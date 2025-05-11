Песков назвал очень серьезным предложение Путина о переговорах с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезным предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Об этом представитель Кремля заявил в эфире Первого канала.

"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", – сказал Песков.

Он отметил, что прочного мира можно достичь только на серьезных переговорах, готовность к которым и продемонстрировал Путин.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков, в свою очередь, уточнил, что предложенные переговоры должны проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года, передает ТАСС. Москва ожидает реакции от Киева, добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Путин предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Президент России планирует провести беседу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросить предоставить такую возможность.

День переговоров по украинскому конфликту президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

При этом за три дня перемирия Украина пять раз попыталась напасть на границу России. По словам Путина, все атаки были отбиты, а противник понес большие потери.