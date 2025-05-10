Axios: Зеленский сообщил Трампу о готовности к переговорам с РФ после перемирия

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Белого дома Дональду Трампу о готовности к прямым переговорам с Москвой, если РФ согласится на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

При этом, по данным портала, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня, главы европейских стран введут новые антироссийские санкции.

Также отмечается, что американский президент был удовлетворен тем, что Киев согласился на прекращение огня и выразил готовность к прямым переговорам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва не боится новых санкций, поскольку в РФ к ним уже привыкли.

Песков добавил, что пугать Россию новыми санкциями – это пустое дело. По его словам, западные лидеры просто не находят себе места, но это уже их проблемы.