Песков заявил, что РФ не боится новых санкций

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Москва не боится новых санкций, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал угрозы, прозвучавшие от стран Запада. Например, лидер Франции Эммануэль Макрон заявил в рамках встречи "коалиции желающих" с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьерами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском в Киеве, что новый пакет санкций против РФ может быть введен через несколько дней, если Москва не примет условия перемирия на 30 дней.

"Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что пугать Москву новыми санкциями – это пустое дело. По его словам, западные лидеры просто не находят себе места, но это уже их проблемы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что после завершения украинского конфликта с РФ не будут сняты санкции. Они будут отменены только после возмещения ущерба Россией Украине.